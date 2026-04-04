В Китае начали массовый забой скота из-за вспышки ящура в приграничных районах

В Китае начали забой скота из-за вспышки ящура в приграничных районах. Власти КНР усилили контроль на границах и начали массовый забой скота из-за вспышки ящура, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минсельхоза КНР.

Пекин считает, что вирус проник в страну через северо-западную границу, соседствующую с Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией и Россией. На этих территориях усилено патрулирование, передает агентство. Также принимаются меры по предотвращению незаконного ввоза скота.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Китая— в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе — зафиксированы очаги заболевания среди 6 тысяч 229 голов крупного рогатого скота. Ящур серотипа SAT-1 выявлен у 219 голов крупного рогатого скота из двух стад. Специалисты приступили к уничтожению животных и дезинфекции зараженных территорий.

Речь идет о штамме SAT-1, ранее не выявлявшемся в Китае: он распространен в Африке и с 2025 года начал распространяться на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Эксперты отмечают, что существующие в стране вакцины против других типов ящура не защищают от этого варианта.

В КНР также ускорили разработку вакцин — первые препараты могут появиться уже в течение месяца.