09:29
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов

Президент Садыр Жапаров сегодня ознакомился с деятельностью ОАО «Транснациональная корпорация «Дастан». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент осмотрел производственные мощности завода, включая линии по выпуску специализированной продукции. Одним из ключевых направлений предприятия остается производство торпедного вооружения.

В ходе визита президент поручил профильным госорганам и руководству предприятия организовать производство отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Эта задача направлена на укрепление оборонно-промышленного потенциала страны, развитие высокотехнологичных отраслей и снижение зависимости от импортной продукции», — подчеркнули в пресс-службе.

Садыр Жапаров отметил необходимость активного внедрения современных технологий для повышения конкурентоспособности продукции завода.

Напомним, ОАО «ТНК «Дастан» является многопрофильным предприятием, которое занимается разработкой и выпуском электронной, медицинской и иной промышленной продукции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368842/
просмотров: 10162
Версия для печати
Популярные новости
