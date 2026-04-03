Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь

МЧС совместно с МИД Кыргызстана отправляет в Иран гуманитарный груз общим весом 129 тонн. Акция организована по поручению президента страны.



Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь

По данным МЧС, в груз входят 66 тонн продовольствия — муки, мясных консервов и растительного масла и 63 тонны медикаментов.

Передача гуманитарки Тегерану состоится при участии посла КР в ИРИ Акылбека Кылычева.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.