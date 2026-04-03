Сюжет: Атака на Иран

Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь

МЧС совместно с МИД Кыргызстана отправляет в Иран гуманитарный груз общим весом 129 тонн. Акция организована по поручению президента страны.

пресс-службы МЧС
Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь

По данным МЧС, в груз входят 66 тонн продовольствия — муки, мясных консервов и растительного масла и 63 тонны медикаментов.

Передача гуманитарки Тегерану состоится при участии посла КР в ИРИ Акылбека Кылычева. 

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти. 
Материалы по теме
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета
В США арестовали родственниц убитого иранского генерала Касема Сулеймани
Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Закрытие Ормузского пролива может охватить всю мировую экономику — ЮНКТАД
Атака на Иран. В КСИР заявили, что поражены семь авиабаз ВВС США и Израиля
Это рекорд. Китай перепродал 1,3 миллиона тонн российского сжиженного газа
Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану
Атака на Иран. Тегеран поразил облачную инфраструктуру Amazon в Бахрейне
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:13
Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды
09:12
В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев
09:08
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления