Общество

Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов

Фото из интернета. Во многих странах наблюдение за снежным барсом стало востребованным направлением экотуризма

Во многих странах, включая Индию, Монголию, Китай и Пакистан, наблюдение за снежным барсом стало востребованным направлением экотуризма. Вдохновившись этими примерами, фонд Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan в 2023 году при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) успешно реализовал проект «Туры на снежных барсов — ключ к сохранению местной природы».

Как сообщает Служба новостей ООН, проект стал основой для развития этичного туризма в Сарычат-Ээрташском заповеднике. В его рамках проведены обучающие тренинги для егерей и жителей близлежащих общин, а также закуплено необходимое снаряжение: от палаток и юрт до солнечных станций и вьючных мешков. Все это позволило организовать комфортные и экологически безопасные условия для наблюдения за дикой природой.

Сегодня такие туры проходят с середины осени до конца зимы. За два сезона после завершения проекта около 10–12 групп (примерно 60–70 человек) посетили заповедник и приграничные с ним территории, включая урочища Жангарт и Ак-Шыйрак.

«В отличие от других экскурсий, в наших турах на снежного барса мы учитываем емкость заповедника и местной природы. Численность группы не превышает шести человек, и мы следим, чтобы в заповеднике не было несколько групп одновременно», — отмечает директор фонда Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan Кубанычбек Жумабай уулу.

С 2025 года каждый турист вносит $100 в природоохранный фонд местной общины. Эти средства идут на поддержку егерей, развитие инфраструктуры и стимулирование охраны природы.

В условиях устойчивого потока туризма ожидается, что вклад может достигать $7 тысяч в год — и это ощутимая помощь для отдаленных регионов страны.

Доходы от каждого тура составляют $3-4 тысячи, при этом услуги предоставляют исключительно местные жители: егеря, гиды, повара и владельцы гостевых домов.

Важно отметить: речь идет о бережном и ненавязчивом наблюдении за дикими животными в их естественной среде. В таких экскурсиях туристы стремятся запечатлеть редкие кадры снежного барса, а также других хищников — волков, медведей, манулов и крупных птиц-падальщиков. Такие хищники, как волк и лисица, ранее считавшиеся в этой местности «вредными», стали ценными и привлекательными объектами в ходе туров.

Экскурсии позволили заповеднику улучшить инфраструктуру, одновременно повышая уровень сервиса. Егеря и местные гиды стали более опытными, и, как показывает статистика, вероятность увидеть снежного барса во время тура достигла 90 процентов — показатель, уникальный даже по мировым стандартам.
