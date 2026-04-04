07:17
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

Весь двор в крови. В частном питомнике в Маевке сообщили о расстреле собак

Владелица частного питомника в селе Маевка Татьяна Кудлай заявила о жестоком, противозаконном и циничном инциденте. По ее словам, расстреляно около 30 собак.

Женщину, как она утверждает, обманом выманили из дома, после чего неизвестные проникли на территорию частного владения. Когда Татьяна вернулась, она обнаружила, что весь двор залит кровью.

Всего, по предварительным данным, было убито около 30 животных. Сообщается, что нападавшие действовали организованно: они были одеты в камуфляж и балаклавы, проникли на участок, заняли позицию на крыше хозяйственной постройки и открыли огонь по животным.

Отмечается, что после этого они спустились во двор, вывезли тела погибших собак, а двух оставшихся в живых задушили удавками.

Особую тревогу у общественности вызывает тот факт, что речь идет о незаконном проникновении на частную территорию и внесудебной расправе. Пользователи соцсетей задаются вопросом: как подобное стало возможным в правовом государстве и не свидетельствует ли это о серьезных проблемах с соблюдением закона.

Татьяна Кудлай более 10 лет занимается спасением животных. Все началось еще во время жизни ее семьи на Иссык-Куле, когда у них появился первый спаниель. Со временем женщина стала подбирать брошенных щенков, не в силах оставаться равнодушной к их судьбе.

«Вы только загляните в глаза оставленных собак. Как они ищут хозяев, надеются, что их не бросили... Как можно пройти мимо?» — говорит она.

На сегодняшний день в ее питомнике содержалось около 40 собак. По словам хозяйки, все животные были стерилизованы, привиты, содержались в чистоте и не выходили за пределы двора. Уход за ними полностью лежал на плечах Татьяны — от поиска пропитания до приготовления еды. В вопросах стерилизации ей помогали специалисты и студенты Кыргызско-Турецкого университета «Манас», где животные проходили необходимые процедуры на льготных условиях.

Произошедшее случилось на фоне общественного напряжения из-за недавних новостей о нападениях собак. Но, как отмечают многие пользователи и зоозащитники, даже в условиях страха и тревоги подобные действия не могут быть оправданы.

Эксперты и общественные активисты подчеркивают: безопасность общества не достигается через самосуд и насилие, особенно в отношении животных, не имеющих отношения к конкретным инцидентам. Подобные действия подрывают основы правового государства и создают опасный прецедент.

из соцсетей
Фото из соцсетей
Ситуация вызывает серьезные вопросы к правоохранительным органам и требует тщательного расследования. Общество ожидает ответов: кто стоит за этим преступлением, на каком основании было допущено проникновение в частную собственность и будут ли виновные привлечены к ответственности.

Многие сходятся в одном: уровень цивилизованности общества определяется его отношением к самым беззащитным. И произошедшее — тревожный сигнал о том, что границы закона и морали могут оказаться под угрозой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368981/
просмотров: 3062
Версия для печати
Популярные новости
6 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета