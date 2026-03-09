Численность снежного барса в Кыргызстане превысила 550 особей. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

По ее словам, снежный барс был официально признан национальным символом Кыргызстана, а также утверждены его логотип и порядок использования.

Она добавила, что в стране был принят Национальный план действий по сохранению снежного барса до 2030 года и создан экологический коридор «Ак илбирс».

По словам замминистра, реализованные меры позволили увеличить численность снежного барса в республике.