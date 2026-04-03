Власть

Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку

Политик Алтынбек Сулайманов прокомментировал череду добровольных отставок депутатов Жогорку Кенеша. Своим мнением он поделился в интервью на подкасте Эрниса Кыяза.

Комментируя вопрос о причинах массового сложения полномочий, Алтынбек Сулайманов подчеркнул, что корень проблемы в том, как именно эти депутаты попали в парламент. По его словам, за ответами стоит обращаться к самим народным избранникам, но общая тенденция очевидна.

«Так происходит с теми, кого привели «за руку». Когда мы говорим о свободных выборах, они действительно должны быть свободными. Если народ сам выбирает своего представителя, такой депутат будет хоть немного независим, потому что его опора — это избиратель. А когда за человеком стоит «хозяин», то все просто: хозяин сказал уйти — он уходит, сказал остаться — остается», — заявил Алтынбек Сулайманов.

Напомним, волна отставок в Жогорку Кенеше началась на фоне ухода Камчыбека Ташиева с поста председателя ГКНБ и возникшего раскола в тандеме Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. На сегодня количество депутатов, сдавших свои мандаты, достигло восьми человек.
