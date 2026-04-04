Новая система «Ордер» Е-MERIA.KG упрощает получение разрешений в Бишкеке

Муниципальное предприятие «Центр цифровых технологий» мэрии города Бишкека объявило о запуске новой информационной системы «Ордер». Платформа предназначена для оформления, согласования и учета ордеров на проведение земляных работ и других видов деятельности на территории столицы.

По данным пресс-службы мэрии столицы, внедрение системы позволит существенно сократить сроки рассмотрения заявок, повысить прозрачность процедур и снизить влияние человеческого фактора.

С запуском сервиса заявители получили возможность подавать документы в электронном формате, отслеживать статус их рассмотрения в режиме реального времени, а также получать разрешительные документы без необходимости личного посещения государственных органов.

В мэрии подчеркнули, что внедрение ИС «Ордер» стало очередным этапом цифровизации городской инфраструктуры и направлено на повышение качества муниципальных услуг для жителей и бизнеса.