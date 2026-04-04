Новая система «Ордер» Е-MERIA.KG упрощает получение разрешений в Бишкеке

Муниципальное предприятие «Центр цифровых технологий» мэрии города Бишкека объявило о запуске новой информационной системы «Ордер». Платформа предназначена для оформления, согласования и учета ордеров на проведение земляных работ и других видов деятельности на территории столицы.

По данным пресс-службы мэрии столицы, внедрение системы позволит существенно сократить сроки рассмотрения заявок, повысить прозрачность процедур и снизить влияние человеческого фактора.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека
С запуском сервиса заявители получили возможность подавать документы в электронном формате, отслеживать статус их рассмотрения в режиме реального времени, а также получать разрешительные документы без необходимости личного посещения государственных органов.

В мэрии подчеркнули, что внедрение ИС «Ордер» стало очередным этапом цифровизации городской инфраструктуры и направлено на повышение качества муниципальных услуг для жителей и бизнеса.
Материалы по теме
Мэрия Бишкека назвала заявления о суде по Дому художника ложными
Лайфхак от мэрии: как поливать деревья лопатой — видео из Бишкека
Дом художника. Суд запретил мэрии Бишкека передавать права пользования участком
В Бишкеке обсудили закупку 625 малых автобусов для жилмассивов
После критики блогера в Бишкеке начали снос павильонов: бизнес возмутился
Опасный мост на Байтика Баатыра: облицовка рушится, реакции нет
В Бишкеке перекроют часть улицы Ауэзова на реконструкцию
Снесли заборы и салоны: вдоль реки Ала-Арчи в Бишкеке освободили землю
На улице Безымянной в Бишкеке меняют разметку. Проезд временно закрыт
Мэрия Бишкека опровергла слухи о продаже стадиона «Алга» и ввела ограничения
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
