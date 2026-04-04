Экономика

Алмамбет Шыкмаматов предлагает экспортерам угля перейти на единый налог

Алмамбет Шыкмаматов предлагает экспортерам угля перейти на единый налог. Об этом глава Государственной налоговой службы сообщил на встрече с предпринимателями, работающими в угольной отрасли.

«При едином налоге от общего оборота взимается определенный процент и все. Без никаких НДС и прочей волокиты. Это очень хороший налоговый режим. Хочу у вас узнать, согласны ли вы, если мы переведем вас на единый налог? Единый налог — это про справедливость», — сказал он.

Вопрос остается открытым, а глава ГНС отметил, что он будет прорабатываться с учетом мнения бизнеса.
