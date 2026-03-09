12:41
Власть

В Кыргызстане планируют ввести госаккредитацию спортивных федераций

В Кыргызстане планируют ввести государственную аккредитацию спортивных федераций, чтобы упорядочить их деятельность и избежать конфликтов между организациями по одному виду спорта. Изменения в законодательство обсуждаются на заседании парламентского комитета.

Как сообщил начальник управления правового обеспечения Государственного агентства физической культуры и спорта Нурсултан Курманалы уулу, аккредитация необходима для создания правовой основы деятельности федераций. По его словам, нововведение не связано с вопросами финансирования. Основная цель — привести систему в соответствие с международной практикой. В большинстве стран спортивные федерации начинают взаимодействовать с государством только после прохождения официальной аккредитации.

Нурсултан Курманалы уулу отметил, что подобная норма действовала в КР до 2017 года. Тогда республиканские федерации проходили аккредитацию и официально представляли конкретные виды спорта. Однако после отмены этой нормы возникла путаница.

По одному виду спорта начали создаваться сразу несколько федераций. Они не могут договориться между собой, возникают конфликты, что негативно влияет на развитие спорта. 

Нурсултан Курманалы уулу

Если законопроект примут, уполномоченный орган разработает критерии аккредитации с учетом международного опыта. При этом предпочтение будут отдавать национальным федерациям, признанным международными спортивными организациями.

По данным агентства, в Кыргызстане сейчас зарегистрировано более 200 спортивных федераций. При этом по отдельным видам спорта действует сразу несколько организаций. Например, по карате четыре-пять федераций, конкурирующих между собой. В ведомстве считают, что введение аккредитации позволит упорядочить систему и поспособствует развитию спорта.
