Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли?

В Кыргызстане начался, без преувеличения, самый масштабный за последние годы передел системы медицинского образования. Власти решили взять под жесткий контроль подготовку врачей и вводят обязательную государственную аккредитацию для всех медицинских вузов страны.

Цель кампании — повысить качество образования, защитить пациентов и усилить позиции КР на международном рынке образовательных услуг.

Однако реформа вызвала серьезные опасения у участников профессионального сегмента. Они считают, что она может привести к резкому сокращению рынка медицинских услуг, ударив по одному из немногих экспортных секторов экономики.

Зачем понадобилась реформа

Проблема качества медицинского образования в Кыргызстане не нова. Еще в 2020 году Пакистан фактически закрыл свой рынок труда для выпускников кыргызстанских медвузов, так как до 90 процентов студентов не смогли сдать квалификационные экзамены у себя на родине, а их дипломы не признавались.

Это стало не просто тревожным сигналом, это был репутационный обвал всей системы.

Формально в стране работали десятки вузов, но далеко не все из них имели полноценную клиническую базу и международную аккредитацию. Система росла количественно, но не качественно. Профильное образование поставили на поток, не заботясь о подготовке специалистов.

В этой логике вмешательство государства выглядит оправданным,хотя за последние шесть лет система существенно изменилась в лучшую сторону.Но в любом случае, как подчеркивает министр здравоохранения Дамир Осмонов, речь идет не просто об образовании, а о национальной безопасности, потому что цена врачебной ошибки — жизнь человека.

Главная проблема — сроки

Но эксперты видят проблему не в требованиях, а в том, как они внедряются.

Что меняется? По сути, все. Согласно новым правилам, все медицинские вузы Кыргызстана обязаны до 1 июня 2026 года пройти государственную аккредитацию, подтвердить наличие клинической базы и соответствие новым стандартам.

Фактически вузам дали считанные недели на то, что в реальной практике занимает месяцы и даже годы. Ведь это не просто собрать нужные «бумажки». Это пересмотр образовательных программ, аудит преподавательского состава, перестройка системы управления, подтверждение клинической базы и формирование доказательной базы по десяткам критериев.

В международной практике подобная программная аккредитация занимает от трех до шести месяцев, а институциональная подготовка от года до полутора лет.

То есть это сложный и многоуровневый процесс. В предлагаемых же условиях и сроках аккредитация в Кыргызстане рискует превратиться не в инструмент повышения качества, а в административный фильтр на выживание.

Почему спешка — это риск, а не решение

Главный вопрос сегодня не в том, нужна ли аккредитация. С этим все согласны. Но как она проводится? Слишком стремительный запуск реформы несет сразу несколько системных рисков. Во-первых, поскольку сроки нереалистичны, вузы неизбежно начнут работать «на отчет», а не на реальное улучшение качества.

В итоге выиграют не те, кто лучше учит, а те, кто быстрее оформляет бумаги. Во-вторых, есть риск случайного выбывания сильных игроков, потому что даже качественные вузы могут не успеть адаптироваться к новым требованиям чисто технически, из-за сроков, а не из-за реального уровня подготовки. В-третьих, любая спешка — это удар по инвестициям в образование.

Частные вузы — это вложенные деньги, инфраструктура, рабочие места. Но резкое ужесточение без переходного периода обнуляет инвестиционную предсказуемость отрасли.

Наконец, для иностранных студентов вся эта поспешность выглядит не как «повышение качества», а как нестабильность системы. В Кыргызстан просто перестанут приезжать учиться, тем более, что требование аккредитации пришлось на самую активную фазу привлечения абитуриентов.

Ведь каждый иностранный студент приносит Кыргызстану в среднем $7-10 тысяч в год. И сокращение потока ударит не только по валютным поступлениям, но и по рынку аренды жилья, сервисам вокруг студенческой инфраструктуры, малому бизнесу и так далее. Кроме того, и эти тенденции уже заметны, пока мы "перестраиваемся в авральном режиме«,Узбекистан и Казахстан предлагают рынку предсказуемость и стабильность. А это основные факторы выбора для студентов и рекрутеров.

Баланс между качеством и устойчивостью

Если значительная часть вузов не пройдет аккредитацию, причем исключительно из-за сроков, а не из-за качества — рынок неизбежно сократится.

В Минздраве подчеркивают, что цели закрывать вузы нет, просто хотят навести порядок. Формально это так, но на практике эффект может оказаться иным.

Это приведет к усилению роли государственных вузов, ослаблению или исчезновению частного сектора, снижению конкуренции, сокращению выбора для студентов, потере гибкости всей системы. А без конкуренции качество, как правило, не растет — оно консервируется.

Сегодня почти никто не спорит с тем, что реформа медицинского образования действительно назрела.

Но реформы в такой чувствительной сфере не проводят в режиме «административного дедлайна». Есть риск сломать систему и получить взамен схлопнувшийся местный рынок услуг и потерю доверия на международном рынке. А это уже серьезный удар. Ведь доверие- это то, что теряется быстро, а вот на восстановление могут уйти годы.