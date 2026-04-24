Единую платформу приема иностранных абитуриентов запускают в Кыргызстане. Об этом заявил сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения директор департамента цифрового образования ОАО «Түндүк» Бектурган Бабаев.

По его словам, создан единый портал от регистрации, подачи документов до зачислени в вуз. Сейчас обучают сотрудников вузов.

«Портал включает сведения о стране, список вузов, направлений, оплату, язык обучения и ответы на часто задаваемые вопросы. Отдельно реализован личный кабинет абитуриента, где он самостоятельно заполняет все данные. Каждый этап отображается в системе. Абитуриент сам прослеживает процесс поступления в вуз», — сказал Бектурган Бабаев.

Он добавил, что платформа интегрирована с другими государстванными информационными системами. Это позволяет автоматизировать проверку данных.

Кроме того, на платформе можно оформить сраховой полис. Она доступна на английском и русском языках.

Напомним, согласно указу президента в КР введена государственная монополия на подготовку специалистов в сфере медицины. Постановлением кабмина утвержден порядок проведения аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медобразования. Согласно этому постановлению вузы должны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.

Частные медвузы считают сроки предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.