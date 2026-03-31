Власть

Все интернаты и соцучреждения в Кыргызстане обяжут пройти аккредитацию

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новое положение об аккредитации интернатных учреждений для детей, а также социальных организаций, оказывающих услуги людям с инвалидностью и пожилым гражданам.

Документ распространяется на все учреждения вне зависимости от формы собственности — как государственные, так и частные.

Согласно постановлению, вводится единый порядок аккредитации:

  • для детских интернатов;
  • для стационарных и полустационарных организаций соцобслуживания;
  • для учреждений, работающих с людьми с инвалидностью и пожилыми.

Решение направлено на повышение качества услуг для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и упорядочивание работы таких организаций.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручено обеспечить реализацию постановления и внедрение новых требований в рамках утвержденного бюджета.

При этом ранее действовавшее постановление от 1 ноября 2018 года, регулирующее аккредитацию интернатов, признано утратившим силу.

Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
