За нарушения приостановлено признание аккредитационного агентства. Какого?

В Министерстве просвещения состоялось очередное заседание Национального аккредитационного совета (НАС).

По данным ведомства, аккредитационное агентство «Билим стандарт» не устранило ранее выявленные грубые нарушения в своей деятельности и не исполнило ряд решений НАС. В связи с этим принято решение приостановить признание данного учреждения в качестве аккредитационного агентства на полгода.

На заседании заслушаны также отчеты о деятельности шести других аккредитационных агентств, включенных в реестр министерства, за 2025 год.

Отмечено, что необходимо уделить особое внимание строгому соблюдению процедур аккредитации со стороны как аккредитационных агентств, так и образовательных организаций, недопущению конфликта интересов, а также пресечению незаконных действий.

В целях совершенствования деятельности в сфере аккредитации будут проведены работы по внесению изменений в нормативные правовые акты.