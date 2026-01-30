18:59
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

За нарушения приостановлено признание аккредитационного агентства. Какого?

В Министерстве просвещения состоялось очередное заседание Национального аккредитационного совета (НАС).

По данным ведомства, аккредитационное агентство «Билим стандарт» не устранило ранее выявленные грубые нарушения в своей деятельности и не исполнило ряд решений НАС. В связи с этим принято решение приостановить признание данного учреждения в качестве аккредитационного агентства на полгода.

На заседании заслушаны также отчеты о деятельности шести других аккредитационных агентств, включенных в реестр министерства, за 2025 год.

Отмечено, что необходимо уделить особое внимание строгому соблюдению процедур аккредитации со стороны как аккредитационных агентств, так и образовательных организаций, недопущению конфликта интересов, а также пресечению незаконных действий.

В целях совершенствования деятельности в сфере аккредитации будут проведены работы по внесению изменений в нормативные правовые акты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360016/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Минпросвещения: Трудности в 1-2-х классах не с программой, а с адаптацией
ЦИК аккредитовала 16 СМИ для агитации на повторных выборах в ЖК по округу № 13
Кендирбаева: Подготовленные за счет государства кадры должны работать в КР
В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Кабмин обязал директоров детских центров пройти конкурсный отбор
Французский язык могут внедрить в школах КР в качестве предмета по выбору
«Караван навыков» доходит до самых отдаленных сел Кыргызстана
В Кыргызстане назвали «Лучшего учителя года». Список
В Кыргызстане упростят аккредитацию лекарств
Красочные, но бесполезные? Школьникам раздали тетради, в которых нельзя работать
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
30 января, пятница
18:45
За нарушения приостановлено признание аккредитационного агентства. Какого? За нарушения приостановлено признание аккредитационного...
18:29
Упавшие с крыши сосульки стали причиной гибели женщины в Москве
17:52
Водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, задержали в Бишкеке
17:33
США заблокировали зарубежные программы на сумму около $30 миллиардов
17:23
В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки