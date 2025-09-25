В Кыргызстане упростят аккредитацию лекарств

Жогорку Кенеш принял закон об упрощенной аккредитации лекарств, инициированный и разработанный министерствами юстиции и здравоохранения совместно с Национальным институтом стратегических инициатив.

По данным пресс-службы Минюста, в Кыргызстане пациенты слишком часто сталкивались с невидимой преградой — временем.

«Пока мировые регуляторы уже одобрили инновационные лекарства для лечения онкологии, редких заболеваний или тяжелых сердечно-сосудистых патологий, нашим гражданам приходилось ждать годами, пока бюрократические механизмы позволят впустить эти препараты на рынок. За это время болезнь не ждет. Теперь эта ситуация изменится», — отметили в ведомстве.

Суть законодательных изменений в том, что КР будет автоматически признавать регистрацию лекарств, прошедших проверку у ведущих мировых регуляторов — FDA в США, EMA в Европе, агентств Великобритании, Швейцарии, Японии, а также у Всемирной организации здравоохранения.

«Если препараты уже доказали свою эффективность и безопасность для миллионов пациентов в развитых странах, то наши граждане должны получить к ним доступ без промедления. При этом речь не идет о снижении стандартов. Наоборот, именно самые строгие требования мира становятся для нас ориентиром. Фактически Кыргызстан синхронизирует свою систему контроля качества с будущим, которое уже формируется на уровне ВОЗ», — подчеркнули в Минюсте.

Там добавили, что, убирая дублирующие процедуры, государство освобождает ресурсы национального регулятора. Вместо бесконечной бумажной работы специалисты смогут направить силы на то, что действительно нужно республике: на контроль качества на внутреннем рынке, борьбу с контрафактом, поддержку отечественных производителей.

«КР не отдает контроль над лекарствами, а использует лучшие практики мира в интересах своего народа. Национальный регулятор остается последней инстанцией, принимающей решения. Принятый Жогорку Кенешем закон позволяет надеяться на то, что пациенты перестанут быть заложниками «лекарственного отставания». Вместо бесконечного ожидания у них появится шанс получить современное лечение вовремя», — заверили в МЮ КР.