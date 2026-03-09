Кыргызстан и Польша договорились провести политические консультации

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров провел телефонный разговор с государственным секретарем МИД Польши Войцехом Зайончковским.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-польского сотрудничества, а также обменялись мнениями по перспективам дальнейшего развития двусторонних отношений.

Кыргызская сторона отметила важность укрепления диалога в качестве основы для дальнейшего развития всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркнута значимость поддержания регулярного политического диалога и организации взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.

Подтверждена взаимная заинтересованность в проведении в ближайшее время политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Отдельное внимание в ходе разговора было уделено вопросам расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.