Вето на закон о социальных выплатах беженцам из Украины наложил президент Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на поправки к закону о помощи гражданам Украины, которые предполагали выплату пособия и продление статуса временной защиты. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Фото АР. Президент Польши Кароль Навроцкий

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере около 190 евро за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Кароль Навроцкий также предложил закрепить в законодательстве лозунг «остановить бандеровщину» и приравнять «бандеровскую символику» к символике нацизма и советского коммунизма.

По мнению главы страны, это пособие должны получать только те украинцы, которые работают в Польше.

Эти же поправки предполагали продление статуса временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года. Законопроект направлен на доработку.

Ранее Кароль Навроцкий предлагал запретить и красно-черный «бандеровский флаг».