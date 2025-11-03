Польский язык оказался самым эффективным для команд искусственного интеллекта. Об этом сообщает Euronews.

Согласно исследованию Университета Мэриленда и Microsoft, польский язык оказался наиболее эффективным для «подсказок» — команд, которые дают искусственному интеллекту. При этом английский язык занял лишь шестое место среди 26 проверенных языков, отмечается в сообщении.

Результаты показали, что польский язык обеспечивает в среднем 88 процентов точности выполнения заданий.

Примечательно, что ИИ демонстрировал хорошее понимание польского языка, несмотря на то, что объем данных на польском для обучения значительно меньше, чем на английском или китайском.