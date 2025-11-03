20:37
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Техноблог

Польский язык оказался самым эффективным для команд искусственного интеллекта

Польский язык оказался самым эффективным для команд искусственного интеллекта. Об этом сообщает Euronews.

Согласно исследованию Университета Мэриленда и Microsoft, польский язык оказался наиболее эффективным для «подсказок» — команд, которые дают искусственному интеллекту. При этом английский язык занял лишь шестое место среди 26 проверенных языков, отмечается в сообщении.

Результаты показали, что польский язык обеспечивает в среднем 88 процентов точности выполнения заданий.

Примечательно, что ИИ демонстрировал хорошее понимание польского языка, несмотря на то, что объем данных на польском для обучения значительно меньше, чем на английском или китайском.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349514/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками
В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности
Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
Механизмы регулирования сферы применения ИИ разработают в ЕАЭС
Независимым членом совета директоров холдинга РК «Самрук-Казына» стала нейросеть
Американских кинозвезд напугала Тилли Норвуд — актриса, созданная ИИ
Власти Польши призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь
Президент призвал страны к выработке стандартов ответственного использования ИИ
Ученые разработали ИИ, способный предсказать риск развития тысячи болезней
Популярные новости
К&nbsp;2034 году люди будут работать только два дня в&nbsp;неделю&nbsp;&mdash; Билл Гейтс К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю — Билл Гейтс
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в&nbsp;каждом чате WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
Open AI&nbsp;запретила ChatGPT консультировать по&nbsp;медицине и&nbsp;юридическим вопросам Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам
YouTube улучшит качество старых видео с&nbsp;помощью искусственного интеллекта YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
20:28
Паспорта Кыргызстана нового образца невозможно подделать — Сыргак Чокоев Паспорта Кыргызстана нового образца невозможно подделат...
20:22
Польский язык оказался самым эффективным для команд искусственного интеллекта
20:02
Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года
19:56
Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября
19:51
Алмазбек Исманкулов вновь задержан. Он снова обвиняется в коррупции