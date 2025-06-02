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Власть

В Польше на президентских выборах победил Кароль Навроцкий

В Польше на президентских выборах победил Кароль Навроцкий. Результаты подтвердила государственная избирательная комиссия страны.

СМИ
Фото СМИ. Новый президент Польши Кароль Навроцкий

Поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость» (к ней также принадлежит уходящий президент Анджей Дуда) Кароль Навроцкий получил 50,89 процента голосов. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набрал 49,11 процента голосов. Явка достигла рекордных для Польши 71,63 процента.

Согласно первым экзитполам, опубликованным после закрытия участков, Рафал Тшасковский лидировал, но с небольшим отрывом. Однако позже Кароль Навроцкий вышел вперед и в итоге победил.

42-летний новый глава Польши — историк, специализирующийся на изучении антикоммунистического подполья в своей стране В 2021 году он возглавил Институт национальной памяти (IPN) и известен своей критикой правительства действующего премьера Дональда Туска.

В феврале 2024 года Россия внесла его в список разыскиваемых лиц из-за причастности к демонтажу памятников красноармейцам на территории Польши.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331276/
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