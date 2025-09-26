16:02
Власти Польши призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Посольство Польши в Минске обратилось к своим гражданам с призывом незамедлительно покинуть Беларусь. Соответствующее заявление опубликовано на сайте польского правительства.

В дипмиссии также попросили граждан Польши «воздержаться от любых поездок» в Беларусь «в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами» поляков.

Кроме того, в посольстве заявили, что «в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной».

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые ежи, колючую проволоку и металлические щиты. К границе также направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Беларусью совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. Целью учений была названа проверка обороноспособности Союзного государства.

Накануне Варшава открыла границу с Беларусью и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска. О решении открыть границу 23 сентября сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. 
