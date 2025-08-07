СМИ Польши узнали условия США по Украине, переданные Кремлю

СМИ Польши узнали условия США для урегулирования ситуации вокруг Украины, которые спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф передал президенту России. Подробности предполагаемой сделки приводит издание Onet со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что Соединенные Штаты предложили России отсрочить вопрос признания перешедших под контроль РФ территорий Украины на 49 или 99 лет в рамках мирного соглашения.

Также сообщается, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф передал вчера Владимиру Путину план, ранее согласованный с лидерами европейских стран. В плане, в частности, указано:

— прекращение огня, а не мир;

— фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);

— снятие большинства антироссийских санкций;

— в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества с РФ, то есть импорта российского газа и нефти.

При этом в условиях отсутствуют гарантии нерасширения НАТО и прекращения военной помощи Украине.

Российская сторона детали встречи или возможных предложений пока не комментировала.

Напомним, вчера в Кремле прошла встреча Владимира Путина и прибывшего в Москву спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Она длилась три часа. Вашингтон и Москва оценили эти переговоры положительно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор Владимира Путина со Стивом Уиткоффом «полезным» и «конструктивным».

Дональд Трамп анонсировал личную встречу с лидером РФ в самое ближайшее время.