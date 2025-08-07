17:56
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

СМИ Польши узнали условия США по Украине, переданные Кремлю

СМИ Польши узнали условия США для урегулирования ситуации вокруг Украины, которые спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф передал президенту России. Подробности предполагаемой сделки приводит издание Onet со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что Соединенные Штаты предложили России отсрочить вопрос признания перешедших под контроль РФ территорий Украины на 49 или 99 лет в рамках мирного соглашения.

Также сообщается, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф передал вчера Владимиру Путину план, ранее согласованный с лидерами европейских стран. В плане, в частности, указано:

— прекращение огня, а не мир;

— фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);

— снятие большинства антироссийских санкций;

— в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества с РФ, то есть импорта российского газа и нефти.

При этом в условиях отсутствуют гарантии нерасширения НАТО и прекращения военной помощи Украине.

Российская сторона детали встречи или возможных предложений пока не комментировала.

Напомним, вчера в Кремле прошла встреча Владимира Путина и прибывшего в Москву спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Она длилась три часа. Вашингтон и Москва оценили эти переговоры положительно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор Владимира Путина со Стивом Уиткоффом «полезным» и «конструктивным».

Дональд Трамп анонсировал личную встречу с лидером РФ в самое ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338849/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе — СМИ
Ультиматум. Помощник президента РФ прокомментировал визит Стива Уиткоффа
Ультиматум. Встреча с Путиным может состояться в ближайшее время — Трамп
Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие с Украиной — Bloomberg
США хотят, чтобы соглашение между Россией и Украиной было заключено до 8 августа
Ультиматум Трампа России: в Москву отправляют спецпосланника президента США
Против России ввели около 30 тысяч санкций — Дмитрий Медведев
Отсчет с сегодняшнего дня. Трамп дал десять дней на завершение войны в Украине
США и Китай обменялись резкими обвинениями по Украине на Совете безопасности ООН
Президент Турции хочет организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле
Популярные новости
Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в&nbsp;Кыргызстане Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в Кыргызстане
Президента Кыргызстана выдвинули на&nbsp;премию мира Льва Толстого Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
Новые налоговые послабления в&nbsp;Кыргызстане. Президент подписал закон Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент подписал закон
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Цифровой кодекс Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Цифровой кодекс
Бизнес
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: яркий летний фестиваль на&nbsp;Иссык-Куле «Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
7 августа, четверг
17:48
СМИ Польши узнали условия США по Украине, переданные Кремлю СМИ Польши узнали условия США по Украине, переданные Кр...
17:47
Ноутбуки для школьных учителей STEM-предметов готовы
17:39
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
17:27
В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для медработников
17:25
На рынке «Дордой» демонтируют постройки, мешающие строительству дороги