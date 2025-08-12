В Польше по делу о шпионаже арестован помощник военного атташе Казахстана

В Польше по делу о шпионаже арестован помощник военного атташе Посольства Казахстана в Украине. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники.

В Министерстве иностранных дел РК журналистам заявили, что «не могут комментировать за военных», и переадресовали вопрос к оборонному ведомству.

СМИ Польши ранее сообщили о задержании сотрудника иностранной военной разведки одной из постсоветских азиатских стран. О каком именно государстве идет речь, не уточняется.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), предполагаемый шпион работал в Быдгоще и Варшаве как кадровый офицер под дипломатическим прикрытием.

«Он собирал сведения, угрожающие национальной безопасности Польши и военным структурам союзных стран. 1 августа 2025 года районный суд Варшавы отправил подозреваемого под арест сроком на три месяца», — пишет ABW.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предупредил, что любой, кто угрожает безопасности страны, «будет пойман рано или поздно».