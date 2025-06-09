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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Новый президент Польши выступил против вступления Украины в Евросоюз

Вновь избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против членства Украины в Евросоюзе и назвал Россию «главной угрозой для региона». Об этом он заявил в интервью венгерскому журналу Mandiner.

СМИ
Фото СМИ. Вновь избранный президент Польши Кароль Навроцкий

По словам главы государства, в данный момент он против вступления Украины в Евросоюз, так как это бы ударило по экономике и сельскому хозяйству европейских стран.

«Я знаю, что польское государство должно поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения... С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с РФ. Но Украина должна понимать, что другие европейские государства, включая Польшу и Венгрию, имеют и свои интересы. У Польши есть такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался и как президент не соглашусь на нечестную конкуренцию с Украиной польского сельского хозяйства или логистического сектора. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам», — сказал Кароль Навроцкий.

Вместе с тем он подчеркнул, что «самой большой угрозой для него, как для антикоммуниста, и для всего региона является Россия».

Отмечается, что в феврале 2024 года в РФ в отношении Кароля Навроцкого возбуждено уголовное дело об уничтожении и о повреждении памятников советским воинам на территории Польши. С 2021-го он возглавлял Институт национальной памяти — государственное историко-архивное учреждение, занимающееся расследованием «нацистских и коммунистических преступлений против польских граждан, совершенных в 1944-1990 годах».
Ссылка: https://24.kg/vlast/331906/
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