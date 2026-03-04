Власти КР призывают проверить факты пыток в отношении акына Аската Жетигена

Платформа действий медиа Кыргызстана выступила с обращением к президенту КР, кабмину, генпрокурору и омбудсмену о необходимости безотлагательной проверки сообщений о возможных пытках, жестоком обращении и преследовании за подачу жалоб в учреждении № 27 ГСИН в отношении осужденного акына Аската Жетигена.

Напомним, что письмо осужденного акына опубликовал ранее его адвокат Нурбек Токтакунов. В своем обращении Аскат Жетиген указывает, что после визита представителей акыйкатчи и озвучивания информации о предполагаемых нарушениях и коррупционных практиках в колонии к нему, по его словам, было применено давление, включая водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) 2 марта 2026 года и угрозы со стороны сотрудника ИК № 27 по имени Улан.

Также в обращении упоминаются возможные факты пыток и иных форм жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения, а также коррупционные проявления со стороны отдельных сотрудников системы исполнения наказаний.

Учитывая риски давления на заявителя, возможных свидетелей и уничтожения доказательств, платформа призывает:

1. президента КР взять ситуацию под контроль и обеспечить проведение незамедлительной, объективной и независимой проверки изложенных фактов не только в отношении Аската Жетигена, но и в отношении других осужденных, которые могли подвергаться давлению, жестокому обращению либо преследованию за выражение мнения, подачу жалоб и сотрудничество с контролирующими органами.

При этом обеспечить безопасность заявителя и возможных свидетелей, а при подтверждении нарушений и принять меры по привлечению виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством КР.

2. Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики:

• зарегистрировать изложенную информацию как повод к проведению проверки;

• провести правовую оценку по признакам возможных должностных преступлений, превышения полномочий, воспрепятствования реализации права на обращение, а также возможного применения пыток или жестокого обращения;

• проверка должна быть всесторонней, процессуально оформленной и охватывать не только ИК № 27, но и иные учреждения, где могли иметь место аналогичные факты.

3. Акыйкатчи:

• организовать внеплановый срочный мониторинговый визит в учреждение № 27, а при необходимости и в другие учреждения системы исполнения наказаний.

• провести конфиденциальные беседы с Аскатом Жетигеном и другими осужденными без присутствия администрации;

• зафиксировать условия содержания и возможные признаки давления либо насилия;

• подготовить публичное заключение с рекомендациями государственным органам.

4. Государственную службу исполнения наказаний — обеспечить:

• немедленный и беспрепятственный доступ адвоката к Аскату Жетигену и другим возможным заявителям;

• конфиденциальность общения с защитником;

• проведение независимого медицинского осмотра с фиксацией состояния здоровья;

• сохранность всей документации и материалов, включая журналы ШИЗО, рапорты, акты, видеозаписи и иные документы;

• запрет любых мер воздействия в отношении заявителя и возможных свидетелей до завершения проверки.

На период проверки рассмотреть вопрос об отстранении сотрудников, упомянутых в обращении, от непосредственного взаимодействия с заявителем и потенциальными свидетелями.

5. Министерство юстиции КР и кабинет министров:

обеспечить межведомственную координацию и контроль исполнения;

провести правовую оценку возможных фактов незаконных сборов денежных средств и иных коррупционных проявлений;

создание защищенных каналов подачи жалоб (конфиденциальная связь с омбудсменом и прокуратурой без контроля администрации учреждения);

обязательная видеофиксация ключевых зон и процедур с регламентированным порядком хранения и доступа;

регулярные незапланированные визиты мониторинговых групп с обеспечением полной конфиденциальности опросов;

закрепление персональной ответственности руководства учреждения за любые формы давления на заявителей и свидетелей, включая принуждение к даче «удобных» показаний.

Отдельно подчеркиваем: свобода выражения мнения и право на обращение в контролирующие органы гарантированы Конституцией КР и международными обязательствами государства. Они не могут являться основанием для ухудшения условий содержания, применения дисциплинарных мер либо иных форм давления.

Любые попытки наказания за реализацию этих прав должны рассматриваться как грубое нарушение закона и подлежать эффективному расследованию.

Аскат Жетиген — известный акын и гражданский активист, приговоренный к трем годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату власти. Уголовное преследование началось в марте 2024 года. Поводом стали видеообращения Жетигена в социальных сетях, в которых он критиковал действия властей.