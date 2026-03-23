Происшествия

Лайнер с пассажирами врезался в пожарную машину в Нью-Йорке

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке пассажирский самолет авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной после посадки. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом пишут зарубежные СМИ. 

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 22 марта, около 23.40 по местному времени. Лайнер Bombardier CRJ-900 выполнял рейс из Монреаля и после приземления двигался по взлетно-посадочной полосе, когда произошло столкновение с наземной спецтехникой.

Сообщается, что как минимум двое сотрудников экстренных служб получили серьезные травмы. На борту самолета находились около 100 пассажиров, всех их эвакуировали. Информация о пострадавших среди пассажиров уточняется.

На опубликованных кадрах видно, что носовая часть самолета получила значительные повреждения.

По данным СМИ, в момент происшествия в районе аэропорта наблюдались сильный дождь и плохая видимость.

После инцидента аэропорт Ла-Гуардия временно закрыли, прибывающие рейсы перенаправлены в другие воздушные гавани. Ожидается, что работа аэропорта будет восстановлена позже.
