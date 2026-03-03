ИКАО призывает государства обеспечить безопасность гражданской авиации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призывает государства неукоснительно соблюдать принципы и положения Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, в условиях растущих рисков для полетов организация подчеркивает: безопасность и защита гражданской авиации должны оставаться абсолютным приоритетом, а сама авиация — служить делу глобального мира и процветания.

В ИКАО напомнили, что страны несут прямую ответственность за безопасность авиаперевозок, инфраструктуры и пассажиров, и конвенция обязывает их сотрудничать друг с другом. Действующая нормативная база предусматривает закрытие воздушного пространства в случае угрозы безопасности — это ключевой механизм защиты экипажей и пассажиров.

Организация заявила, что будет продолжать поддерживать государства в разработке и внедрении мер по снижению рисков и минимизации перебоев в международных авиаперевозках. «Никакие компромиссы в вопросах безопасности недопустимы», — говорится в заявлении.

В случаях, когда воздушное пространство оказывается затронуто конфликтом, а международные маршруты нарушены, ИКАО активирует региональные и межрегиональные механизмы координации. В таких форматах объединяются затронутые конфликтом страны и соседние государства, провайдеры аэронавигационных услуг, авиакомпании и другие участники отрасли.

Основная цель действий — обеспечить обмен информацией, согласование процедур и сохранение безопасного и упорядоченного движения международного воздушного трафика в соответствии с приложением «Организация воздушного движения» к конвенции.

ИКАО напомнила, что в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН A42‑4, принятой единогласно в 2025 году, оценка рисков для гражданской авиации в зонах конфликтов является исключительной ответственностью государств, их аэронавигационных служб и авиаперевозчиков. Организация содействует выполнению этих обязанностей, обеспечивая обмен информацией, экспертной поддержкой и продвижением согласованных мер по снижению рисков.

ИКАО подчеркнула, что в соответствии с мандатом конвенции она не комментирует вопросы, касающиеся отдельных государств, сохраняя институциональную нейтральность.