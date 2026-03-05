Депутат предложил проанализировать все принятые Жогорку Кенешем законы

Депутат Улукбек Карыбек уулу на заседании Жогорку Кенеша 5 марта предложил создать Институт парламентских исследований и анализа законов.

Он заявил, что народные избранники принимают законы, но их дальнейшей судьбой не интересуются.

По его словам, всего в Кыргызстане насчитывается 158 тысяч 111 нормативных правовых актов, из которых действующими являются 135 тысяч 567.

«Жогорку Кенеш принял 5 тысяч 755 законов и 23 тысячи 347 постановлений. За последние три года депутаты приняли 677 законов, но мониторинг провели только восьми из них. Согласно закону, должен быть постоянный мониторинг и оценка, мы обязаны проводить анализ. Мы принимаем законы, но не интересуемся их качеством, тем, как они работают и как влияют на граждан. Качество законов упало», — отметил депутат.

Он напомнил, что в 2024 году парламентом было принято постановление о системе оценок законов, согласно которому каждый комитет парламента должен проводить анализ принятых законов.

Улукбек Карыбек уулу предложил создать Институт парламентских исследований и анализа законов, который проанализирует каждый закон и даст свои рекомендации комитетам Жогорку Кенеша.