Власть

Подростки используют наркотики. Депутат призвала закрыть заведения «Антикино»

Депутат Жылдыз Эгембердиева призвала закрыть заведения «Антикино». Об этом она заявила сегодня на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс о детях, Закон «О рекламе»)».

По словам парламентария, в этих заведениях многие молодые люди под видом просмотра фильмов совершают преступления, в том числе употребляют наркотики.

Она призвала МВД принять меры в отношении заведений «Антикино», чтобы закрыть их.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев отметил, что ранее уже зафиксированы случаи совершения преступлений в заведениях «Антикино». «Владельцев мы привлекали к ответственности. И там были случаи использования наркотиков», — добавил он, но не предоставил статистику.
