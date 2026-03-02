Атака на Иран: рекомендации МИД КР кыргызстанцам, находящимся в странах Залива

В связи с продолжающейся сложной обстановкой в Ближневосточном регионе Министерство иностранных дел Кыргызской Республики рекомендует гражданам КР, находящимся в ОАЭ, сохранять спокойствие и соблюдать меры повышенной предосторожности. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Настоятельно рекомендуем следить за официальными сообщениями местных властей ОАЭ (МВД и других компетентных органов) и руководствоваться исключительно достоверной информацией. Также просим не распространять непроверенную информацию, подчеркивается в тексте.

МИД КР сообщает, что компетентными органами ОАЭ принято решение о временном продлении размещения граждан в гостиницах без взимания дополнительной оплаты, а также о невыселении в связи с отменой и переносом рейсов.

В связи с этим гражданам Кыргызской Республики рекомендуется оставаться в отелях и ожидать официальной информации властей, поддерживать постоянную связь с загранучреждениями КР, туроператорами, авиакомпаниями и администрацией гостиниц.

В случае объявления воздушной тревоги или иных чрезвычайных ситуаций необходимо строго выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и персонала отеля.

С учетом режима закрытого неба в ОАЭ просим рассматривать варианты выезда сухопутным путем или через третьи страны только в случае крайней необходимости и при обязательном отслеживании официальной информации компетентных органов. МИД Кыргызстана

В целях оперативного взаимодействия и формирования актуальной информации о гражданах КР, находящихся на территории ОАЭ, МИД КР просит сообщить о своем пребывании в Посольство Кыргызской Республики, направив следующие данные:

ФИО;

дата рождения;

номер паспорта;

адрес фактического пребывания в ОАЭ;

контактные данные.

Эти данные необходимо направить по следующим контактам:

Посольство КР в ОАЭ: +971522255269;

Генконсульство КР в Дубае: +971522918840;

Консульский департамент Министерства иностранных дел КР: +996999312002.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит. Убиты еще несколько высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация на Ближнем Востоке не снижается. Продолжаются ракетные удары по заявленным целям с обеих сторон. Десятки тысяч людей застряли из-за закрытого воздушного пространства в зоне конфликта.