Эскалация на Ближнем Востоке. Что известно к этому часу

Утром 28 февраля Израиль совместно с США начал военную операцию против Ирана под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп озвучил главные цели фактически нападения на Иран: смена власти, недопущение получения этой страной ядерного оружия и уничтожение военного потенциала Ирана.

В результате операции убит 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его резиденция полностью разрушена ракетной атакой. Израильские СМИ сообщили, что на нее сброшено 30 авиабомб.

Также убиты командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани, еще четыре высокопоставленных военных чиновника Ирана и несколько членов семьи Али Хаменеи.

Для ракетных ударов использовано более 200 самолетов ВВС Израиля — это самая масштабная операция в истории израильских Военно-воздушных сил. США наносили удары в том числе ракетами Tomahawk с кораблей, которые стягивали в регион в последние месяцы.

В результате удара Израиля разрушена начальная школа для девочек в Иране. По последним данным, жертвами удара стали 148 детей.

В Красном Полумесяце сообщили, что в Иране в результате ударов погиб 201 человек, 747 получили ранения.

В Израиле в результате иранских ударов погиб 1 человек, пострадали более 120.

В ответ Иран атаковал ряд американских военных авиабаз — в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии. Известно об ударах Тегерана по авиабазе Соединенных Штатов в Катаре и штаб-квартире ЦРУ в Дубае. Об атаке Ирана заявляли в Бахрейне. Шестнадцать человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта.

Наблюдался сбой в транспортировке нефти: танкеры избегают Ормузского пролива из-за сообщений о запрете судоходства.

Сегодня в Иране люди вышли на улицы после новости о гибели Али Хаменеи. Западные СМИ сообщают, что жители страны радуются смерти аятоллы, госСМИ Ирана заявляют о скорбящих толпах на улицах городов и сел.

Лозунги «Смерть Америке и Израилю» звучат в мечетях, где люди собираются, чтобы почтить память погибшего верховного лидера.

Сегодня КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США.

Удары нанесены по 27 точкам, в том числе по базе Тель-Ноф, генштабу армии Израиля и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.

В израильских городах звучат сирены воздушной тревоги. Армия обороны Израиля сообщила, что пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана в сторону страны.

Также отмечается, что взрывы раздались над столицей Катара Дохой и в Дубае. Сообщается о взрывах в районе аэропорта Дубая.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление КСИР о намерении отомстить и нанести «особенно сильный удар» США и Израилю. Он порекомендовал Ирану воздержаться от ответных ударов под угрозой дальнейшей эскалации.

Эскалация на Ближнем Востоке привела к одному из самых серьезных коллапсов в авиасообщении за последние годы. После начала ударов по Ирану и ответных атак по государствам Персидского залива крупнейшие аэропорты в регионе остановили свою работу.

Минобороны ОАЭ заявило, что накануне Иран выпустил по стране более 130 ракет и 200 беспилотников.

По данным ведомства, Иран использовал 137 ракет и 209 беспилотников, по меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения, сообщает Al Jazeera.

В Тель-Авиве в результате ракетного удара вечером 28 февраля повреждено 40 зданий.

ЦАХАЛ заявил о массированной атаке на «объекты иранского режима» в центре Тегерана.

Власти Омана заявили об атаке на нефтяной танкер в своих территориальных водах, пострадали четыре человека.

По данным морской охраны Омана, танкер под флагом Палау атакован примерно в пяти морских милях от побережья.

Поступают противоречивые сведения о блокировке Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на экс-командующего КСИР, секретаря Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсена Резаи пишет, что Ормузский пролив открыт «до дальнейшего уведомления», но Иран считает законными военными целями американских военнослужащих и технику в проливе.

Воздушное пространство Бахрейна, Катара и Кувейта останется закрытым.

Израильская армия заявила, что нанесла удары более чем по 30 объектам — по ракетным комплексам, системам ПВО и военной инфраструктуре на западе и в центре страны. Под обстрел попали Тегеран, Кум, Исфахан, Кередж, Керманшах, а также Бушер, где расположена АЭС.

Тегеран назвал имя исполняющего обязанности верховного лидера. Им стал аятолла Алиреза Арафи.