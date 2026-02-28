В Казахстане активист подал иск к президенту Токаеву из-за референдума

В Казахстане гражданский активист Альнур Ильяшев подал иск к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Он требует признать незаконным указ о назначении республиканского референдума.

Фото иллюстративное

По мнению истца, указ и вынесенный на голосование проект противоречат конституционному Закону «О республиканском референдуме», который запрещает выносить на всенародное голосование вопросы, влекущие за собой нарушение конституционных прав и свобод граждан. Он также ссылается на норму Конституции о праве граждан участвовать в управлении государством напрямую и через представителей.

Альнур Ильяшев считает, что проект документа меняет базовые конституционные принципы, и настаивает на том, что указ противоречит Конституции.

Он намерен добиваться признания документа незаконным.

Референдум по новой Конституции пройдет в РК 15 марта.

Альнур Ильяшев — гражданский активист из Алматы. В 2020-м его осудили по обвинению в распространении заведомо ложной информации. Поводом стали публикации в соцсетях с критикой партии Nur Otan (ныне Amanat) и антикризисной политики властей в период пандемии.

Суд назначил активисту ограничение свободы на три года и запретил заниматься общественно-политической деятельностью.