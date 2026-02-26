Пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша занял Медер Алиев. Решение по итогам тайного голосования принято на заседании.

Кандидатуру Медера Алиева выдвинула депутатская группа «Эл Умуту Ата-Журт».

Ранее Чынгыз Ажибаев покинул по собственному желанию пост первого заместителя торага ЖК.

Фото Жогорку Кенеша. Депутат Медер Алиев

Медер Алиев родился 29 октября 1986 года. Образование высшее.

2007-2009 — юридическая клиника при КРСУ Street law, волонтер-преподаватель права в школе и медресе.

2010-2011 — помощник адвоката в коллегии адвокатов Бишкека и Чуйской области.

2011-2012 — помощник депутата Жогорку Кенеша.

2014-2016 — заведующий отделом поддержки инвесторов в Агентстве по продвижению инвестиций.

2016-2017 — заведующий отделом поддержки и правового обеспечения инвесторов в Государственном агентстве по продвижению инвестиций.

2019-2020 — директор Агентства развития города при мэрии Бишкека.

2020 — директор департамента экономики и инвестиций при мэрии Бишкека.

2018-2020 — преподаватель права по совместительству в международном университете «Ататюрк Ала-Тоо».

В 2021-м избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва по списку политической партии «Ишеним».

С 13 января по 1 декабря 2022 года являлся председателем комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

В декабре 2025-го избран депутатом парламента VIII созыва.