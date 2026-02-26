15:59
Власть

Пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша занял Медер Алиев

Пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша занял Медер Алиев. Решение по итогам тайного голосования принято на заседании.

Кандидатуру Медера Алиева выдвинула депутатская группа «Эл Умуту Ата-Журт».

Ранее Чынгыз Ажибаев покинул по собственному желанию пост первого заместителя торага ЖК.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Депутат Медер Алиев
Медер Алиев родился 29 октября 1986 года. Образование высшее.

2007-2009 — юридическая клиника при КРСУ Street law, волонтер-преподаватель права в школе и медресе.

2010-2011 — помощник адвоката в коллегии адвокатов Бишкека и Чуйской области.

2011-2012 — помощник депутата Жогорку Кенеша.

2014-2016 — заведующий отделом поддержки инвесторов в Агентстве по продвижению инвестиций.

2016-2017 — заведующий отделом поддержки и правового обеспечения инвесторов в Государственном агентстве по продвижению инвестиций.

2019-2020 — директор Агентства развития города при мэрии Бишкека.

2020 — директор департамента экономики и инвестиций при мэрии Бишкека.

2018-2020 — преподаватель права по совместительству в международном университете «Ататюрк Ала-Тоо».

В 2021-м избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва по списку политической партии «Ишеним».

С 13 января по 1 декабря 2022 года являлся председателем комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

В декабре 2025-го избран депутатом парламента VIII созыва.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363707/
просмотров: 478
