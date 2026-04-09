Вице-спикер уверен: институт присяжных заседателей в КР будет работать успешно

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Медер Алиев выступил с трибуны с инициативой скорейшего внедрения в стране института суда присяжных.

По его словам, сегодня очень много жалоб поступает на судебную систему со стороны граждан.

«Анализ показывает, что большая их часть оправдана и обоснована. Ни для кого не секрет, что в судах есть волокита, кумовство, затягивание дел, коррупция. И в свете реформы судебной системы внедрение суда присяжных может стать своевременным. Тем более что в Конституции этот институт уже прописан», — отметил Медер Алиев.

Он заметил, что сегодня данный институт активно используется в мире, а также в России и Казахстане.

«У любой инициативы есть свои плюсы и минусы. Преимуществом института присяжных заседателей является состязательность — принцип, когда обе стороны процесса могут открыто в суде доказывать свою правоту. Обычно без присяжных суд протекает вяло. И если учитывать, что ранее многие судьи работали в правоохранительной системе, то у них, как правило, психология такая, что они размышляют в обвинительном уклоне.

А когда из числа простых граждан избираются заседатели и становятся частью суда, то прокурор будет на полную катушку использовать свое время для доказывания обвинительного заключения», — считает вице-спикер.

Он подчеркнул, что суды присяжных позволят искоренить коррупцию в судах, так как при рассмотрении дел всегда присутствует человеческий фактор.

«У тех же судей есть родственники, друзья. А если в судах будут присяжные, то коррупции и кумовства не будет. Ну и, самое главное, что с введением института включается участие народа при судебных заседаниях, это и есть принцип демократии.

Конечно, есть и свои минусы, но все же если сопоставить на чаше весов с плюсами, то последних будет больше. Оппоненты введения данного института говорят, что нам, кыргызам, рано его вводить. Но в соседнем Казахстане, где схожий с нами менталитет, он уже успешно работает. Крайне важно, чтобы он работал по категории особо тяжких преступлений. У нас его можно опробировать пока в Оше и Бишкеке», — добавил Медер Алиев.

По его словам, коррупция в судах остается очень большой проблемой.

«Мы читаем в новостях о том, как секретарь суда попался на взятке в $20 тысяч, как берут взятки судьи. Даже в лихие 90-е годы у судей были принципы — не брать взятки по трем категориям преступлений (убийство, наркотики и изнасилование). Сегодня эти принципы уже не работают. Какое государство мы строим? Внедрение института присяжных поможет построению справедливой судебной системы. Кыргызстан должен идти вперед и становиться частью мирового сообщества», — резюмировал вице-спикер.