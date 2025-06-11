У одного из задержанных министров имеется 100 квартир в Бишкеке. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Медер Алиев.

Он отметил, что к нардепам обращаются родственники задержанных бывших чиновников.

«Просят помочь им и рассмотреть дело справедливо. Но я бы сказал, что должно быть чуть-чуть стыда. Не хочу называть имя, и до вынесения приговора каждый считается невиновным. У одного из недавно задержанных министров имеется 100 квартир в столице. Люди об этом говорят. Как он их приобрел, работая на госслужбе? Поэтому требую, чтобы его привлекли к ответственности в рамках закона», — сказал Медер Алиев.

О каком именно министре идет речь, когда и за что он был задержан, депутат не уточнил.