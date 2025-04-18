14:56
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Происшествия

Госучреждение «Кызмат» заменит «Инфоком» в проекте «Безопасный город»

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в ряд своих постановлений, касающихся реализации компонента «Безопасный город» в рамках национального проекта «Умный город». Соответствующее постановление № 204 подписано 15 апреля 2025 года. Документ опубликован сегодня, 18 апреля, и вступит в силу через десять дней.

Теперь реализация проекта будет находиться под управлением государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента. Ранее эту функцию выполняло госпредприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.

Согласно постановлению:

  • «Инфоком» заменен на учреждение «Кызмат»;
  • Координирующим органом вместо Минцифры назначено МВД;
  • Техническая информация теперь должна поступать от госучреждения «Кызмат»;
  • Замена «Инфокома» на «Кызмат» произведена также в части реализации отдельных функций;
  • Внесены изменения в порядок формирования и использования сумм штрафов за правонарушения, зафиксированные системой «Безопасный город». 

Что такое «Безопасный город»?

«Безопасный город» — это компонент более крупного проекта «Умный город», направленного на цифровизацию городской инфраструктуры, повышение общественной безопасности и автоматизацию ряда государственных услуг. В рамках «Безопасного города» по всей стране установлены камеры видеонаблюдения и системы фиксации нарушений ПДД. Они автоматически фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет и другие.

Штрафы, начисляемые в автоматическом режиме, регистрируются в Едином реестре правонарушений. Проект стартовал в пилотном режиме в Бишкеке и Оше и постепенно расширяется на другие регионы страны.

После перехода функций «Инфокома» ГУ «Кызмат», реализация проекта будет находиться под контролем администрации президента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326512/
просмотров: 1286
Версия для печати
Материалы по теме
Сменить Ф.И.О. теперь можно онлайн через приложение «Түндүк»
Комнаты отдыха, душевые, намазкана. У ГУ «Кызмат» новое здание
Справка об отсутствии брака за 200 сомов. Ответ госучреждения «Кызмат»
По проекту «Безопасный город» у кабмина требуют компенсацию за упущенную выгоду
В Кыргызстане установлено около 25 тысяч видеокамер, их подключают к базе МВД
Депутат Жогорку Кенеша заявил о проблемах с системой «Безопасный город» в Оше
МВД предлагает отказаться от отправки штрафов по почте и вручать их онлайн
Более 700 тысяч писем по «Безопасному городу» не отправлены водителям
В «Тундук» добавили сервис для получения свидетельств о гражданском состоянии
«Инфоком» эмне үчүн президенттик администрацияга өттү? Министрдин жообу
Популярные новости
В&nbsp;Россию из&nbsp;Кыргызстана вернули 16&nbsp;тысяч литров контрафактной молочной продукции В Россию из Кыргызстана вернули 16 тысяч литров контрафактной молочной продукции
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки В Кыргызстане ожидаются заморозки
Задержаны сторонники Куренова. Пытались организовать массовые беспорядки Задержаны сторонники Куренова. Пытались организовать массовые беспорядки
МИД КР&nbsp;вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в&nbsp;Москве МИД КР вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в Москве
Бизнес
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
18 апреля, пятница
14:44
Кыргызстан и Россия намерены стимулировать зеленые госзакупки Кыргызстан и Россия намерены стимулировать зеленые госз...
14:31
Переход на приложение «Мой свет» позволил сэкономить 10 миллионов сомов
14:23
В части Бишкека временно отключат природный газ
14:21
Пользователи не могут зайти в приложение Tunduk. Комментарий Минцифры
14:20
США откажутся от попыток добиться мира РФ с Украиной, если не увидят прогресса