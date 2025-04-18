Госучреждение «Кызмат» заменит «Инфоком» в проекте «Безопасный город»

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в ряд своих постановлений, касающихся реализации компонента «Безопасный город» в рамках национального проекта «Умный город». Соответствующее постановление № 204 подписано 15 апреля 2025 года. Документ опубликован сегодня, 18 апреля, и вступит в силу через десять дней.

Теперь реализация проекта будет находиться под управлением государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента. Ранее эту функцию выполняло госпредприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.

Согласно постановлению:

«Инфоком» заменен на учреждение «Кызмат»;

Координирующим органом вместо Минцифры назначено МВД;

Техническая информация теперь должна поступать от госучреждения «Кызмат»;

Замена «Инфокома» на «Кызмат» произведена также в части реализации отдельных функций;

Внесены изменения в порядок формирования и использования сумм штрафов за правонарушения, зафиксированные системой «Безопасный город».

Что такое «Безопасный город»?

«Безопасный город» — это компонент более крупного проекта «Умный город», направленного на цифровизацию городской инфраструктуры, повышение общественной безопасности и автоматизацию ряда государственных услуг. В рамках «Безопасного города» по всей стране установлены камеры видеонаблюдения и системы фиксации нарушений ПДД. Они автоматически фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет и другие.

Штрафы, начисляемые в автоматическом режиме, регистрируются в Едином реестре правонарушений. Проект стартовал в пилотном режиме в Бишкеке и Оше и постепенно расширяется на другие регионы страны.

После перехода функций «Инфокома» ГУ «Кызмат», реализация проекта будет находиться под контролем администрации президента.