Ядерное сдерживание. Трамп предложил разработать новый договор с Россией

Президент США предлагает разработать новое соглашение вместо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истек 5 февраля. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, в свой первый президентский срок он полностью перестроил американскую армию, включая новые и модернизированные ядерные вооружения.

«Я предотвратил ядерные войны по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной. Вместо того чтобы продлевать «Новый Договор СНВ» (плохо согласованное со стороны США соглашение, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим экспертам по ядерным вопросам разработку нового, улучшенного и модернизированного договора, который сможет действовать в долгосрочной перспективе», — написал Дональд Трамп.

Договор СНВ-3 подписан в 2010 году на десять лет и один раз продлен — до 5 февраля 2026-го. Он ограничивал количество развернутых ядерных боеголовок до 1 тысячи 550 единиц и предусматривал систему взаимных инспекций и уведомлений. После истечения срока действия договора эти механизмы прекращаются.