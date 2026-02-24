Дамирбек Осмонов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения

Президент подписал указ о назначении Дамирбека Осмонова исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Фото из интернета. Дамирбек Осмонов

Дамирбек Осмонов — врач-кардиолог с многолетним опытом работы в медицине. Ему 44 года. Он является заведующим кафедрой кардиологии Международного медицинского университета Бишкека, а также главным внештатным интервенционным кардиологом и аритмологом Министерства здравоохранения КР.

В профессиональной среде он известен как один из ведущих специалистов по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, участвует в международных медицинских организациях и научных проектах.

Основатель и главный врач частной клиники «Бикард».

Ранее президент подписал указ об освобождении Каныбека Досмамбетова от должности министра здравоохранения. Он возглавлял Минздрав с 24 декабря 2025 года.