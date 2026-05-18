В Национальный центр онкологии до сих пор не поступили лекарства

В Национальный центр онкологии и гематологии до сих пор не поступили лекарственные препараты. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила депутат Мавлюда Калбердиева.

По словам директора госпредприятия «Кыргызфармация» Акылбека Туратбек уулу, работа по обеспечению онкологическими препаратами ведется.

Читайте по теме Пролежал на складе семь месяцев. Онкопрепарат поступит в больницы Кыргызстана

«В целом на 2026 год по онкологии в перечень включены 34 наименования препаратов. Из них 11 имеют регистрационные удостоверения, и эти лекарства уже поставляются. По оставшимся препаратам сейчас проводятся тендеры, закупки заключены примерно на 566 миллионов сомов. В течение двух месяцев планируется полностью обеспечить поставки», — сказал он.

Акылбек Туратбек уулу добавил, что по препаратам, не вошедшим в перечень жизненно важных лекарств и не имеющим регистрацию, подготовлен спецперечень.

«Министерство здравоохранения включило их в соответствующий приказ. После подписания приказа процесс поставок будет запущен», — отметил он.

Отметим, что проблема со своевременностью закупок лекарств для онкобольных в стране возникает не первый год. Ранее также сообщалось, что один препарат пролежал на складе семь месяцев.