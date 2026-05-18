Общество

В Бишкеке Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию к его 90-летию

В Бишкеке состоялся международный круглый стол на тему: «Олжас Сулейменов – дипломат, выдающийся государственный и общественный деятель современности». Мероприятие, собравшее видных ученых, дипломатов и общественных деятелей, было приурочено к знаменательному событию — 90-летнему юбилею великого сына тюркского народа.

Олжас Сулейменов — фигура планетарного масштаба. Выдающийся казахский поэт, писатель, лингвист-тюрколог, крупный дипломат и политик, Герой Труда Казахстана и Народный писатель Казахской ССР.

Мировую известность ему принесли не только его пронзительная поэзия и уникальные историко-лингвистические исследования, но и масштабная гуманитарная деятельность. Олжас Сулейменов вошел в историю как основатель и лидер знакового антиядерного движения «Невада — Семипалатинск», которое добилось закрытия одного из крупнейших в мире испытательных полигонов и внесло колоссальный вклад в становление безъядерного мира. 

Олжас Сулейманов

Работа круглого стола началась с демонстрации видеоролика, посвященного жизненному и творческому пути юбиляра. Главным сюрпризом для участников стало прямое включение. Благодаря организаторам  собравшиеся смогли услышать голос самого Олжаса Омаровича. Мэтр обратился к участникам конференции в онлайн-формате, высказав теплые пожелания мира, благополучия.

С приветственными словами к участникам также обратились президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

Актоты Раимкулова
Президент общественного объединения «Международный Иссык-кульский Форум имени Чингиза Айтматова» Аскар Айтматов назвал проведение круглого стола особым событием для всей своей семьи. Он подчеркнул, что Олжас Сулейменов и Чингиз Айтматов творили в одну эпоху, став ярчайшими представителями интеллигенции Кыргызстана и Казахстана, а также лучшими представителями советской цивилизации.

Спикер признался, что для его поколения книга Сулейменова «Аз и я» стала настоящим откровением и революцией в познании себя и осознании роли тюркских народов в мировой истории. Оценивая поэтический дар юбиляра, Аскар Айтматов отметил, что его стихи пленяют величием, создавая ощущение, будто с читателем говорит сама казахская стихия.

Аскар Айтматов
Кроме того, Аскар Айтматов сообщил, что мероприятие призвано поддержать важную общественную инициативу кыргызстанского ученого Зайнидина Курманова.

Речь идет о выдвижении кандидатуры Олжаса Сулейменова на соискание Нобелевской премии. 

Известный общественный деятель и меценат Аскар Салымбеков в своем выступлении охарактеризовал Олжаса Сулейменова как уникальное явление в мировой литературе. Он вспомнил, как в советские годы запрещенную книгу «Аз и я» буквально зачитывали до дыр, передавая из рук в руки.

Аскар Салымбеков
Аскар Салымбеков особо выделил заслуги юбиляра в качестве одного из главных подвижников безъядерного мира, напомнив, что созданное Сулейменовым движение «Невада — Семипалатинск» заставило ядерные державы прийти к соглашению о нераспространении оружия. Меценат добавил, что лично знаком с писателем уже 13 лет, активно с ним сотрудничает и в свое время спонсировал перевод его трудов на кыргызский язык.

В ходе экспертной сессии с докладами выступили ведущие ученые и общественные деятели, которые представили глубокий анализ многогранного наследия Олжаса Сулейменова. В фокусе внимания спикеров оказались его вклад в новейшую историю и геополитику мира, роль в укреплении единства тюркских народов и развитии межкультурного диалога, революционные научные достижения в области тюркологии, а также масштабный поэтический и литературный гений писателя.
