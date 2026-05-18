Общество

Улукбек Бегалы уулу возглавил государственный киноцентр «Кыргызтасмасы»

Улукбек Бегалы уулу назначен директором государственного учреждения «Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Новый руководитель представлен коллективу учреждения. В ходе встречи обозначены приоритетные направления работы, включая развитие отечественного кинопроизводства, укрепление системы кинопроката и продвижение национального кино.

Улукбек Бегалы уулу имеет многолетний опыт работы в сфере кино и телепроизводства, участвовал в создании успешных фильмов и сериалов в качестве продюсера, исполнительного продюсера и локационного менеджера, а также принимал участие в международных кинопроектах стран Центральной Азии, указывает Минкультуры. 
