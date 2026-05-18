Долг госаптек «Эл Аман» составляет 140 миллионов сомов

Долг государственной аптечной сети «Эл Аман» составляет 140 миллионов сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил директор госпредприятия «Кыргызфармация» Акылбек Туратбек уулу.

По его словам, в стране функционирует 70 госаптек, в настоящее время проводится их инвентаризация.

Депутат Мавлюда Калбердиева отметила, что госаптеки открыли во многих местах, но не везде они работают полноценно. «Можно ли сделать работу аптек «Эл Аман» круглосуточной?» — поинтересовалась она.

Акылбек Туратбек уулу заметил, что 15 аптек работают на базе поликлиник только в дневное время, что сказывается на их эффективности. Он не исключил, что при необходимости аптечные пункты могут работать круглосуточно.

«В 2025 году прибыль «Кыргызфармации» составила 200 миллионов сомов. Полученные средства направлены в оборот. Однако из этих средств планируется выделить 50 миллионов сомов для аптек «Эл Аман», поскольку 26 точек переданы в управление частных фармкомпаний «Эрай» и «Неман». Фактически провизоры и фармацевты наши, но фармпродукция осталась у частных аптек, которые их обслуживали. Поэтому мы выделяем 50 миллионов сомов, чтобы постепенно погашать задолженность», — сказал директор ГП.

В целом долг «Эл Аман» сегодня составляет 140 миллионов сомов, при этом стоимость препаратов на складах — около 90 миллионов сомов.

«При создании в аптеки «Эл Аман» не вложено ни одного сома — сразу закуплен товар примерно на 110 миллионов сомов. Если обеспечить правильное финансирование и грамотную организацию работы аптек, то система выйдет в плюс. К концу года ожидаются положительные результаты», — добавил Акылбек Туратбек уулу.

В начале 2026 года сообщалось, что ГП «Кыргызфармация» планирует получить государственный кредит в 2 миллиарда сомов. Из них 500 миллионов обещали направить на поддержку и развитие аптечной сети «Эл Аман» для обеспечения населения действительно доступными и качественными лекарствами.

Работа по открытию государственных аптек «Эл Аман» в организациях здравоохранения началась с сентября 2023 года. Инициатива принадлежала предыдущему министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. Всего по стране открыли более 90 таких пунктов.

В Минздраве говорили: изначально планировалось, что в госаптеках лекарства будут дешевле на 15 процентов. Однако фактически разница цен на лекарства в государственных и частных аптеках составляет всего 5 процентов.