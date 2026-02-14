11:03
Общество

Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца

В Кыргызстане за три года реализации программы бесплатной вакцинации против гепатита B полный курс из трех доз завершили около 192 тысяч взрослых. Об этом 24.kg сообщила директор Центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова.

По ее данным, первую дозу вакцины получили более 312 тысяч человек. Таким образом, до завершения вакцинации доходят лишь около 60 процентов начавших прививаться.

 

ВОЗ напоминает 

Для эффективной защиты от гепатита B вакцинация должна включать как минимум три дозы — только при этом формируется устойчивый иммунитет против вируса. После первой дозы иммунная защита не считается полной и требует последующих доз для достижения защитного уровня антител. 

Как рассказала Умуткан Чокморова, в дальнейшем планируется ежегодно охватывать вакцинацией 150–200 тысяч человек с постепенным расширением программы по мере увеличения финансирования.

Напомним, бесплатная вакцинация против гепатита B доступна взрослым в возрасте 24–65 лет и тем, кто ранее не получал прививку. Вакцина вводится в три этапа, она обеспечивает длительную защиту от инфекции.
