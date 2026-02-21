14:10
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Адылбек Касымалиев: Наша сельхозпродукция экспортируется в более 80 стран мира

Адылбек Касымалиев принял участие в работе форума «Агродиалог». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем выступлении он отметил достигнутые результаты в сфере сельского хозяйства, остановившись на основных показателях прошлого года.

Объем производства сельскохозпродукции составил 459,7 миллиарда сомов (на 62,9 миллиарда сомов больше, чем в 2024 году), темп роста — 102,2 процента. В перерабатывающей промышленности произведено продукции на 104,7 миллиарда сомов (на 16,2 миллиарда сомов больше, чем в 2024-м), темп роста — 130,1 процента.

В сфере экспорта сельхозпродукции также достигнуты положительные показатели: более 60 видов сельхозпродукции начали экспортироваться в более чем 80 стран мира; население страны обеспечено 6 из 9 основных социально значимых видов продовольствия.

Адылбек Касымалиев добавил, что в ближайшие годы необходимо активно укреплять материальную базу семеноводства, племенного животноводства и питомников. В этом направлении будет уделено особое внимание полноценному освоению льготных кредитных средств по реализуемым проектам развития.

По словам главы кабмина, правительство планирует довести объем переработки сельхозпродукции до 25 процентов к 2030 году и до 50 процентов — к 2040-му. На сегодняшний день этот показатель составляет лишь 7 процентов.

Для достижения этой цели до 2030 года необходимо ввести в эксплуатацию 385 новых перерабатывающих предприятий, из них 75 — уже в 2026-м, а также развивать агрокластеры и цепочки добавленной стоимости.

Председатель кабинета министров акцентировал внимание участников форума на необходимости повышения роли науки и образования в сельском хозяйстве и экономике в целом. В этом контексте он отметил, что от Кыргызского национального аграрного университета, а также от ученых, работающих в этой сфере, правительство ожидает серьезного вклада в сельское хозяйство.

В рамках форума состоялась церемония награждения работников Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363010/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Климатический агропроект на $4,5 миллиона запустили в Кыргызстане
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
В Кыргызстане разработан агропортал для сферы сельского хозяйства
Производство сельхозпродукции в Кыргызстане планируют увеличить на 30 процентов
Депутат просит разработать программу поддержки специалистов в сельском хозяйстве
На финансирование сельского хозяйства выделят 42 миллиарда сомов
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
Кабмин берет на себя расходы по сертификации органики и выделяет земли фермерам
ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Вслед за&nbsp;Ташиевым в&nbsp;отставку ушли силовики и&nbsp;у&nbsp;соседей. Совпадение? Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожа...
13:41
В Бишкеке в ходе рейда выявили несовершеннолетних, находящихся без присмотра
13:24
В селе Кок-Жар забор стройобъекта рухнул на частный дом. Комментарий Минстроя
13:22
Дональд Трамп ввел пошлины в 10 процентов на импорт из всех стран мира
13:12
Адылбек Касымалиев: Наша сельхозпродукция экспортируется в более 80 стран мира