Адылбек Касымалиев: Наша сельхозпродукция экспортируется в более 80 стран мира

Адылбек Касымалиев принял участие в работе форума «Агродиалог». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем выступлении он отметил достигнутые результаты в сфере сельского хозяйства, остановившись на основных показателях прошлого года.

Объем производства сельскохозпродукции составил 459,7 миллиарда сомов (на 62,9 миллиарда сомов больше, чем в 2024 году), темп роста — 102,2 процента. В перерабатывающей промышленности произведено продукции на 104,7 миллиарда сомов (на 16,2 миллиарда сомов больше, чем в 2024-м), темп роста — 130,1 процента.

В сфере экспорта сельхозпродукции также достигнуты положительные показатели: более 60 видов сельхозпродукции начали экспортироваться в более чем 80 стран мира; население страны обеспечено 6 из 9 основных социально значимых видов продовольствия.

Адылбек Касымалиев добавил, что в ближайшие годы необходимо активно укреплять материальную базу семеноводства, племенного животноводства и питомников. В этом направлении будет уделено особое внимание полноценному освоению льготных кредитных средств по реализуемым проектам развития.

По словам главы кабмина, правительство планирует довести объем переработки сельхозпродукции до 25 процентов к 2030 году и до 50 процентов — к 2040-му. На сегодняшний день этот показатель составляет лишь 7 процентов.

Для достижения этой цели до 2030 года необходимо ввести в эксплуатацию 385 новых перерабатывающих предприятий, из них 75 — уже в 2026-м, а также развивать агрокластеры и цепочки добавленной стоимости.

Председатель кабинета министров акцентировал внимание участников форума на необходимости повышения роли науки и образования в сельском хозяйстве и экономике в целом. В этом контексте он отметил, что от Кыргызского национального аграрного университета, а также от ученых, работающих в этой сфере, правительство ожидает серьезного вклада в сельское хозяйство.

В рамках форума состоялась церемония награждения работников Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.