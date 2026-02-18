Климатический агропроект на $4,5 миллиона запустили в Кыргызстане

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) запустило новый проект по развитию устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, правительство Японии выделило на реализацию инициативы $4,5 миллиона. Проект охватит 17 тысяч мелких фермеров в трех южных регионах страны — Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях.

Эти регионы признали наиболее уязвимыми к климатическим аномалиям и нехватке водных ресурсов.

Основные направления поддержки

Инициатива сосредоточена на повышении производительности и укреплении сельскохозяйственных кооперативов. Проект обеспечит сельских производителей следующими ресурсами:

строительство теплиц с системами капельного орошения, установка резервуаров для воды и складских помещений для хранения урожая;

поставка высококачественной рассады и создание объектов для производства органического компоста;

фермеры пройдут курсы по современным методам агрономии, финансовому управлению и маркетингу.

Проект реализуют при технической поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев отметил: партнерство объединит усилия по поддержке мелких фермеров, что соответствует национальным приоритетам развития аграрного сектора до 2030 года.

Посол Японии Хирано Рюичи подчеркнул, что проект поможет укрепить продовольственную систему страны и обеспечит экономическую стабильность сельских сообществ в условиях меняющегося климата.

Япония остается стратегическим партнером ВПП ООН в Кыргызстане. Ранее ее правительство уже оказывало чрезвычайную помощь республике и поддерживало проекты по развитию человеческого капитала.