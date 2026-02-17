В Кыргызстане разработан агропортал для сферы сельского хозяйства

Минводсельпром разработал специализированный агропортал для сферы сельского хозяйства.
Он предназначен для обеспечения открытого доступа к информации о действующих цифровых сервисах и услугах в сфере сельского хозяйства. Платформа позволяет пользователям подавать заявки на получение государственных аграрных услуг в электронном формате, а также получать актуальные новости, сведения об изменениях и событиях агропромышленного комплекса. Агропортал служит единым информационным источником для всех участников аграрной отрасли.
На данный момент в системе собраны следующие услуги министерства:
- Тарифные квоты. Информационная система для онлайн-подачи и автоматизированного распределения тарифных квот на ввоз отдельных видов мясной продукции.
- ПС и ПИО. Единая система регистрации и учета племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения.
- Рыболовный билет. Электронный сервис для подачи заявок и получения рыболовных билетов и карточек.
- Биологическая защита. Система для онлайн-заказа биопрепаратов и энтомофагов для защиты сельскохозяйственных культур.
- Агрохимические услуги. Сервис для оформления заявок на анализ почвы, химическую обработку и лабораторные исследования в электронном формате.