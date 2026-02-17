В Кыргызстане разработан агропортал для сферы сельского хозяйства

Минводсельпром разработал специализированный агропортал для сферы сельского хозяйства.

Он предназначен для обеспечения открытого доступа к информации о действующих цифровых сервисах и услугах в сфере сельского хозяйства. Платформа позволяет пользователям подавать заявки на получение государственных аграрных услуг в электронном формате, а также получать актуальные новости, сведения об изменениях и событиях агропромышленного комплекса. Агропортал служит единым информационным источником для всех участников аграрной отрасли.

На данный момент в системе собраны следующие услуги министерства: