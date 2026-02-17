12:26
Общество

В Кыргызстане разработан агропортал для сферы сельского хозяйства

Минводсельпром разработал специализированный агропортал для сферы сельского хозяйства.

Он предназначен для обеспечения открытого доступа к информации о действующих цифровых сервисах и услугах в сфере сельского хозяйства. Платформа позволяет пользователям подавать заявки на получение государственных аграрных услуг в электронном формате, а также получать актуальные новости, сведения об изменениях и событиях агропромышленного комплекса. Агропортал служит единым информационным источником для всех участников аграрной отрасли.

На данный момент в системе собраны следующие услуги министерства:

  • Тарифные квоты. Информационная система для онлайн-подачи и автоматизированного распределения тарифных квот на ввоз отдельных видов мясной продукции.
  • ПС и ПИО. Единая система регистрации и учета племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения.
  • Рыболовный билет. Электронный сервис для подачи заявок и получения рыболовных билетов и карточек.
  • Биологическая защита. Система для онлайн-заказа биопрепаратов и энтомофагов для защиты сельскохозяйственных культур.
  • Агрохимические услуги. Сервис для оформления заявок на анализ почвы, химическую обработку и лабораторные исследования в электронном формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362348/
