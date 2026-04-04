В Бишкеке прошел профилактический форум, посвященный безопасности на дорогах для пользователей скутеров, мопедов, электросамокатов и другого индивидуального транспорта. Эмоциональное обращение к молодежи сделал отец погибшего молодого человека, призывая соблюдать правила и ценить жизнь.
В мероприятии приняли участие представители ГУОБДД МВД КР, управления по контролю за безопасностью движения по ГУВД города Бишкека, активисты мотосообществ, блогеры, а главное — водители и пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Скутеры и электросамокаты развивают скорость до 60–80 километров в час. Падение на такой скорости может привести к серьезным травмам, даже без столкновения с другими участниками движения», — подчеркнул майор милиции Борборбек Ташматов.
Он отметил, что многие молодые люди, привыкшие к скутерам, через несколько лет пересаживаются на более мощные мотоциклы, что увеличивает риски на дорогах.
Эмоциональным моментом стало выступление отца погибшего молодого человека. Он обратился к участникам форума и молодежи напрямую:
«Я смотрю на все это и думаю о своем сыне. Мой ребенок ездил на скутере и погиб. Он не просто чей-то ребенок — это ребенок всего народа Кыргызстана. Такие случаи происходят каждый день. Плачут не одни родители, страдает весь народ. Говорите детям: не спешите, берегите себя».
Представители скорой медицинской помощи рассказали о проблемах с проездом спецтранспорта. Часто водители не уступают дорогу скорой помощи, даже когда включены сирена и проблесковые маячки. Это замедляет оказание помощи и увеличивает риск тяжелых последствий для пострадавших.
«В каждой крупной шеринговой компании есть система дистанционного контроля скорости, которая не позволяет развивать скорость выше 25 километров в час. Благодаря этому количество ДТП снижается. В 2025 году мы застраховали более 1,5 тысячи пользователей, обеспечив страховую защиту жизни».
Форум прошел в конструктивной обстановке: участники обменивались мнениями, обсуждали новые правила и инициативы, предлагали конкретные меры для повышения безопасности.
Организаторы призвали всех, особенно молодежь от 15 до 25 лет, соблюдать Правила дорожного движения, использовать защитную экипировку и помнить о ценности жизни.