Впервые в КР отмечается День работников сферы цифровых технологий

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев поздравил работников сферы цифровых технологий с профессиональным праздником.

Текст поздравления распространила пресс-служба кабмина. В нем отмечается, что сегодня в стране впервые отмечается День работников сферы цифровых технологий. Соответствующее постановление было подписано в марте 2026 года.

«Учреждение этого праздника является признанием на государственном уровне стратегической роли цифровой отрасли и вашего вклада в модернизацию страны. За последние годы Кыргызстан сделал уверенные шаги на пути цифровой трансформации, которая стала движущей силой новой эпохи — технотронного общества. Внедрены государственные информационные системы, развиваются электронные государственные услуги, укрепляется межведомственное цифровое взаимодействие, создаются условия, которые делают государство более эффективным, а услуги более удобными для граждан. И за всеми этими результатами стоит ваш профессионализм», — сказал глава кабмина.

Он отметил важность работы специалистов государственного сектора и представителей частного IТ-сектора, добавив, что особую гордость вызывает молодое поколение разработчиков, инженеров и исследователей, которые уже сегодня формируют будущее цифровой индустрии страны.

«Цифровые технологии сегодня — это не только отрасль экономики. Это основа эффективности государства, фактор национальной конкурентоспособности и важнейший инструмент повышения качества жизни граждан. Именно поэтому государство будет последовательно поддерживать развитие цифровых инициатив, инноваций, ИТ-предпринимательства и подготовку высококвалифицированных кадров», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.