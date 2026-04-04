В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7, которое ощущалось в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 3 апреля в 22.12.

Очаг землетрясения располагался на территории Афганистана, в 310 километрах к югу от кыргызстанского села Карамык, 360 километрах к югу от города Баткена.

Интенсивность землетрясения составила в южный регионах КР около 3 баллов.

Вчера также в 16.26 произошло землетрясение в Таджикистане.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, его очаг располагался в 45 километрах к востоку от таджикского города Гарм, в 100 километрах к юго-западу от кыргызстанского села Кара-Тейит, в 115 километрах к югу от Баткена.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Тейит, Карамык, Каравшин около 3 баллов.