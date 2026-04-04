Происшествия

Два землетрясения — в Афганистане и Таджикистане — почувствовали кыргызстанцы

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7, которое ощущалось в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 3 апреля в 22.12.

Очаг землетрясения располагался на территории Афганистана, в 310 километрах к югу от кыргызстанского села Карамык, 360 километрах к югу от города Баткена.

Интенсивность землетрясения составила в южный регионах КР около 3 баллов.

Вчера также в 16.26 произошло землетрясение в Таджикистане.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, его очаг располагался в 45 километрах к востоку от таджикского города Гарм, в 100 километрах к юго-западу от кыргызстанского села Кара-Тейит, в 115 километрах к югу от Баткена.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Тейит, Карамык, Каравшин около 3 баллов.

 
Материалы по теме
Кыргызстан и Япония обсудили систему раннего оповещения о землетрясениях
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
В Нарынской области произошло землетрясение магнитудой 3,5
Недалеко от Кара-Куля ночью произошло землетрясение
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 3
В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
В Китае на границе с Кыргызстаном произошло землетрясение
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой три балла
Популярные новости
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета