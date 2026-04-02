Власть

Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного правового режима для онлайн-регистрации отдельных категорий транспортных средств и прав собственности на них.

Согласно документу, новый порядок будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. В этот период регистрация автомобилей и оформление прав на них частично перейдут в дистанционный формат.

В рамках указа утвержден временный порядок онлайн-регистрации. Его реализация направлена на упрощение учета транспортных средств, повышение качества техосмотра и улучшение государственных услуг.

За внедрение системы отвечают Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава, ГУ «Кызмат», ОАО «Тундук» и Государственная таможенная служба. Им поручено провести разъяснительную работу среди населения, обеспечить техническую готовность системы и ежеквартально отчитываться перед кабмином.

Также допускается привлечение платежных организаций для работы новой системы.

В случае успешной реализации пилота власти планируют перевести регистрацию транспорта в онлайн на постоянной основе.
Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
