Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного правового режима для онлайн-регистрации отдельных категорий транспортных средств и прав собственности на них.

Согласно документу, новый порядок будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. В этот период регистрация автомобилей и оформление прав на них частично перейдут в дистанционный формат.

В рамках указа утвержден временный порядок онлайн-регистрации. Его реализация направлена на упрощение учета транспортных средств, повышение качества техосмотра и улучшение государственных услуг.

За внедрение системы отвечают Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава, ГУ «Кызмат», ОАО «Тундук» и Государственная таможенная служба. Им поручено провести разъяснительную работу среди населения, обеспечить техническую готовность системы и ежеквартально отчитываться перед кабмином.

Также допускается привлечение платежных организаций для работы новой системы.

В случае успешной реализации пилота власти планируют перевести регистрацию транспорта в онлайн на постоянной основе.