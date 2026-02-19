Марлен Маматалиев: В парламенте не будет деления на «своих» и «чужих»

О недопустимости разделения депутатов по региональному или иному признаку заявил спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев. Он также подчеркнул необходимость сохранения единства в парламенте.

По его словам, соответствующая позиция обозначена и президентом страны, который призвал к консолидации и объективности. Марлен Маматалиев отметил, что сразу после избрания на должность торага поручил аппарату парламента обеспечить равное отношение ко всем депутатам.

«В нашем парламенте не должно быть деления — ни регионального, ни по принципу «свой—чужой». Все 90 депутатов — одна команда», — подчеркнул спикер.

Он добавил, что при назначениях и распределении обязанностей приоритет должен отдаваться профессионализму, а не принадлежности к тому или иному региону или политической группе.

«Если человек способен эффективно работать в определенной сфере, нужно исходить исключительно из его профессиональных качеств», — отметил Марлен Маматалиев.

Спикер подчеркнул, что ряд депутатов на заседании призвали к единству и сплоченности. По его словам, кыргызский народ всегда ценил согласие. Именно оно и совместная работа позволят парламенту внести вклад в развитие страны.