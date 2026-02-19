15:54
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть

Марлен Маматалиев: В парламенте не будет деления на «своих» и «чужих»

Фото из интернета

О недопустимости разделения депутатов по региональному или иному признаку заявил спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев. Он также подчеркнул необходимость сохранения единства в парламенте.

По его словам, соответствующая позиция обозначена и президентом страны, который призвал к консолидации и объективности. Марлен Маматалиев отметил, что сразу после избрания на должность торага поручил аппарату парламента обеспечить равное отношение ко всем депутатам.

«В нашем парламенте не должно быть деления — ни регионального, ни по принципу «свой—чужой». Все 90 депутатов — одна команда», — подчеркнул спикер.

Он добавил, что при назначениях и распределении обязанностей приоритет должен отдаваться профессионализму, а не принадлежности к тому или иному региону или политической группе.

«Если человек способен эффективно работать в определенной сфере, нужно исходить исключительно из его профессиональных качеств», — отметил Марлен Маматалиев.

Спикер подчеркнул, что ряд депутатов на заседании призвали к единству и сплоченности. По его словам, кыргызский народ всегда ценил согласие. Именно оно и совместная работа позволят парламенту внести вклад в развитие страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362749/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер Госдумы пригласил главу парламента КР в Москву
Новый спикер Жогорку Кенеша провел первое рабочее совещание
Марлен Маматалиев: Не будет деления по регионам или на своих и чужих
Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша
«Ала-Тоо» и «Элдик» выдвинули кандидатуру Маматалиева в спикеры парламента
Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Кенеша — Марлен Маматалиев
В Жогорку Кенеше прокомментировали слухи об отставке спикера
Спикера Жогорку Кенеша могут отправить в отставку после возвращения из Турции
Торага Жогорку Кенеша совершит официальный визит в Турцию
Спикер ЖК проверил аварийные школы и детсады Кара-Балты
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Бизнес
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
19 февраля, четверг
15:50
BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово...
15:27
В ошской мэрии третий вице-мэр за сутки подал в отставку
15:22
Марлен Маматалиев: В парламенте не будет деления на «своих» и «чужих»
15:20
В Бишкеке на Юнусалиева — Сухэ-Батора не работает пешеходный светофор
15:17
Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспект Чуй потребовал мэр Бишкека